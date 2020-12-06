الإسماعيلي يستعيد قائد الفريق استعداداً للموسم المقبل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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أنهى مسؤولو التعاقدات بالإسماعيلي اجراءات التعاقد مع حارس وقائد الفريق السابق محمد صبحي.


ووقع حارس الإسماعيلي على عقود الانضمام إلى الاسماعيلي على بياض، بعد الإتفاق على كافة البنود منها ارتداء شارة قيادة الفريق الموسم المقبل.


ويأتي التعاقد مع صبحي بعد الانتقادات التي تعرض لها مركز حراسة المرمى بالدراويش الموسم الماضي والتي تسببت في انتقادات جماهيرية كبيرة.


وفي نفس السياق أتم مسؤولو القلعة الصفراء إجراءات التعاقد مع مروان الصحراوي مدافع البنزرتي التونسي لدعم خط دفاع الإسماعيلي للموسم المقبل.


وأعلن الإسماعيلي في وقت سابق عن ضم الانجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي واحمد مصطفى لاعب جنت البلجيكي والتونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد عادل مدافع الانتاج الحربي.

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