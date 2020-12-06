الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع البنزرتي التونسي

انهى مسؤولو التعاقدات بالإسماعيلي اجراءات التعاقد مع المدافع التونسي مروان الصحراوي في صفقة انتقال حر.









وحصل مسؤولو التعاقدات بالإسماعيلي على توقيع عصر اليوم والاتفاق على التفاصيل النهائية للتعاقد قبل التوقيع رسمياً.









ولعب المدافع التونسي بصفوف البنزرتي التونسي ويجيد اللعب في مركزي الظهير الايسر وقلب الدفاع.













واعلن مسؤولو التعاقدات بالإسماعيلي في وقت سابق عن التعاقد مع كلا من الانجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي واحمد مصطفى لاعب الدوري البلجيكي والتونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد عادل مدافع الانتاج الحربي.