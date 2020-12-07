أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
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تألق عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان وشوشة والذي أقيم أمس 6 ديسمبر.
وحرص النجوم الفائزين في تصويت وشوشة على الحضور في المهرجان لتكريمهم ومن أبرز النجوم الحاضرين شيري عادل وآيتن عامر والمطرب رامي جمال وجنات.
وتقيم وشوشة استفتاء في نفس الوقت من كل عام ويقوم الجمهور بالتصويت لأفضل ممثل وممثلة ومطرب ومطربة ومذيعين ويتم إقامة مهرجان لتكريمهم وللاحتفال بفوزهم في هذا الإستفتاء.
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