أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
Advertisements

تألق عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان وشوشة والذي أقيم أمس 6 ديسمبر.

وحرص النجوم الفائزين في تصويت وشوشة على الحضور في المهرجان لتكريمهم ومن أبرز النجوم الحاضرين شيري عادل وآيتن عامر والمطرب رامي جمال وجنات.

وتقيم وشوشة استفتاء في نفس الوقت من كل عام ويقوم الجمهور بالتصويت لأفضل ممثل وممثلة ومطرب ومطربة ومذيعين ويتم إقامة مهرجان لتكريمهم وللاحتفال بفوزهم في هذا الإستفتاء.
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)
أبرزهم رامي جمال وشيري عادل.. نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان وشوشة 2020 (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان وشوشة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ 35 دقيقة

باتشيكو يرفض رحيل "حريف" الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 21 حالة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أمينة بإطلالة جذابة في حفل توزيع جوائز الأفضل في استفتاء وشوشة

باللون الأزرق هنادي مهنى تخطف الأنظار على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة

هبة مجدي تشكر جمهورها بعد تكريم وشوشة

آيتن عامر تتألق خلال تكريمها في مهرجان وشوشة كأفضل ممثلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

12:06 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر