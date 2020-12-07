أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-12-2020

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية التعاملات اليوم الإثنين 7-12-2020، في جميع محلات الذهب، بعد سلسلة من الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتنكسر فى نهاية التعاملات الجمعة الماضية.


أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام "الذهب عيار 21"  بلغ  800 جنيهًا .

وبلغ سعر جرام الذهب  "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 685.75 جنيهًا،

وسعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 914.25 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيهًا.

 
سعر الذهب العالمي:

نجحت أسعار الذهب في الاحتفاظ بالمكاسب الأسبوعية بالرغم من التراجع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات لمستويات قياسية جديدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر، لكن بأقل من توقعات المحللين، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7 بالمائة.


فيما ارتفعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 1 بالمائة للشهر السادس على التوالي.

ورغم التراجع، حققت أسعار المعدن الأصفر أول مكاسب أسبوعية في شهر بحوالي 3 بالمائة أو 52 دولاراً ، مع توقعات المزيد من التحفيز المالي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1840 دولارا للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1835.49 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 90.60.

أخبار تهمك

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 4 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يرفض رحيل "حريف" الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 10 ساعة

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ ساعتين

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر