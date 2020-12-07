بالأسود.. ريهام عبد الغفور تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي 2020









وعلقت قائله:"اليوم الثاني من مشاهدة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، استمتعت بمشاهدة 4 أفلام من دول مختلفة "إيطاليا وإثيوبيا ومصر وأستراليا".



يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخراً في مسلسل "زي الشمس" بجانب الفنانة دينا الشربيني وعرض في السباق الرمضاني قبل الماضي 2019، وحقق العمل نجاحا كبيرا.



المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

غازلت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ريهام بالصورة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية شميز أسود وفوقه جاكت بنفس اللون، كما وضعت القليل من الميكب المتناسب مع جمالها.