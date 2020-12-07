سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 7-9-2020

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 7-12-2020 ، ويأتي استقرار الدولار وسط تراجع معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية يوم الخميس الماضي حيث أن مصر هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيحقق معدل نمو إيجابي بنهاية 2020 رغم تداعيات الجائحة، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وفيما يلي أخر سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم السبت كالتالي 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري :

15.60 جم للبيع 

15.73 جم للشراء .

سعر الدولار في افريقي الدولي

١٥٫٦٥ جم للبيع 

١٥٫٧٥ جم للشراء

سعر الدولار في بنك عودة

١٥٫٦٢ جم للبيع 

١٥٫٧٢ جم للشراء 

البنك المصري الخليجي

١٥٫٦٢ جم

١٥٫٧٢ جم

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٦٢ جم للبيع .

١٥٫٧٢ جم للشراء .

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٦٢ جم للبيع .

١٥٫٧٢ جم للشراء.



سعر الدولار في المصرف المتحد

١٥٫٦٢ جم للبيع

١٥٫٧٢ جم للشراء 

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٦٢ جم للبيع 

١٥٫٧٢ جم للشراء

سعر الدولار في بتك كريدي أجريكول

١٥٫٦٢ جم للبيع .

١٥٫٧٢ جم للشراء .

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