"أبو الغيط": الإمارات لم تبلغ الجامعة العربية بخطوة تنسيق العلاقات مع إسرائيل (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإمارات لم تبلغ الجامعة العربية بخطوة تنسيق العلاقات مع إسرائيل ولكن كان هناك إشارات في الإعلام الدولي.





وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد: " نقبل ما قامت به الإمارات بشرط عدم ضم إسرائيل أراض أخرى"، لافتا إلى أن مصر حملت راية المواجهة مع إسرائيل ثلاثين عاما.





ونوه بأن إيران تزعم أنها صاحبة قرار عدة عواصم عربية، مشددا على ضرورة التعامل بموضوعية مع تهديدات إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل.





وتابع: "تركيا تحتل مناطق سورية طردت منها أبان الحكم العثماني"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لا ترضى عما يحدث في ليبيا وسوريا.



