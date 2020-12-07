"أبو الغيط": الإمارات لم تبلغ الجامعة العربية بخطوة تنسيق العلاقات مع إسرائيل (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإمارات لم تبلغ الجامعة العربية بخطوة تنسيق العلاقات مع إسرائيل ولكن كان هناك إشارات في الإعلام الدولي.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد: " نقبل ما قامت به الإمارات بشرط عدم ضم إسرائيل أراض أخرى"، لافتا إلى أن مصر حملت راية المواجهة مع إسرائيل ثلاثين عاما.

ونوه بأن إيران تزعم أنها صاحبة قرار عدة عواصم عربية، مشددا على ضرورة التعامل بموضوعية مع تهديدات إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل.

وتابع: "تركيا تحتل مناطق سورية طردت منها أبان الحكم العثماني"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لا ترضى عما يحدث في ليبيا وسوريا.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هناك إجماع عربي يرى أن التسوية الفلسطينية هي الحل والهدف. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الجامعة العربية الامارات اسرائيل ابو الغيط

أخبار تهمك

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 21 حالة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يرفض رحيل "حريف" الزمالك

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 13 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يفقد نجم الفريق أمام يوفنتوس

منذ 35 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور: أشكر الجماهير على دعمهم لي.. وهذه الفترة منحة إلهية

منذ ساعة الا ربع

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

شقيق "مسن أوسيم" يكشف سر توزيعه المال من البلكونة

12:06 ص

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

برشلونة يفقد نجم الفريق أمام يوفنتوس

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر