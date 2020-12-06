حواس: هذا توقعي ليوم نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط

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قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون يوم جمعة في السادسة مساءً وفقًا ما تم الإعلان عنه.



وأضاف "حواس" خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه يجري حاليًا التدريب لنقل 22 ملك وملكة في حدث عالمي كبير سيكون محط أنظار جميع الوكالات والإعلام الغربي المولع بالحضارة المصرية.



وأشار إلى أنه من بين المومياوات التي سيتم نقلها مومياء الملك حتشبسوت والذي اكتشف أنها كانت ملكة بدينة وأسنانها كانت واقعة وماتت وعندها 55 سنة بعد إصابتها بالسرطان، وكذلك هناك مومياء الملك رمسيس الثالث وغيرها من المومياوات الملكية الأخرى.



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قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد سيتم نقل مومياوات 22 ملكا وملكة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير»، مشيرا إلى أن الموكب سيجوب بشوارع مصر قبل وصول المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكمل «عرض المومياوات في المتحف القومي للحضارة سيكون مختلفا تماما»، معربا عن أمله في نقل المومياوات خلال 2020.



وأضاف «متحف الحضارة منارة ثقافية تعليمية، سيتجول بالزائر في رحلة بالعصور التاريخية المختلفة».