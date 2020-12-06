التعادل السلبي يحسم مواجهة فياريال وإليتشي في الدوري الإسباني

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
Advertisements
وقع نادي فياريال في فخ التعادل أمام ضيفه إليتشي بالتعادل بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني.


وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.


وأصبح فياريال، الذي تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيما رفع إليتشي رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، علما بأن هذا هو التعادل الرابع له على التوالي في البطولة.


أخبار تهمك

باتشيكو يرفض رحيل "حريف" الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ ساعتين

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر