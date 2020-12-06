التعادل السلبي يحسم مواجهة فياريال وإليتشي في الدوري الإسباني

وقع نادي فياريال في فخ التعادل أمام ضيفه إليتشي بالتعادل بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني.









وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.









وأصبح فياريال، الذي تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيما رفع إليتشي رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، علما بأن هذا هو التعادل الرابع له على التوالي في البطولة.







