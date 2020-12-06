الكهرباء: عقوبة سرقة التيار الكهربائي تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم سرقة الكهرباء، إن القانون جرم سرقة التيار الكهربائي، وغلظ العقوبة، والتي تصل إلى الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.



وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك متابعة للعدادات سواء التقليدية أو العدادات الكودية، حيث هناك متابعة لعملية الشحن لضمان ضبط الاستهلاك، منوها بأن من يحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، الغرامة المطبقة عليه تكون كبيرة.



وأوضح أنهم تلقوا نحو 900 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العداد الكودي، وتم مد فترة التقدم حتى نهاية العام، مؤكدا أنهم يعملون على تقديم كل التسهيلات للمواطنين.

