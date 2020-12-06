"أبو الغيط": إدارة "ترامب" ستغادر ومعها صفقة القرن

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه شخصية نادرة التكرار وله أسلوب وقناعة مختلفة، متابعا: "ترامب حصل في الانتخابات اللي فشل فيها على 74 مليون صوت والطرف التاني جو بايدن 81 مليون صوت" بمعنى أن هناك قطاع كبير من الامريكان يأيدونه.

وأضاف "ابو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد أنه ليس بالضرورة إطلاقا أن يسير الرئيس الأمريكي الجديد "بايدن" على خطى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لأن هناك وضع جديد في العالم.

وأشار إلى أن إدارة ترامب ضد الفلسطينيين ولم تكن وسيطا، منوها بإن إدارة ترامب ستغادر ومعها صفقة القرن، موجها حديثه للأشقاء قائلًا:"على الفلسطينين والقيادة الفلسطينية التحرك الجاد والسريع نحو إدارة بايدن.. وإلا سيستمر الصراع مع الأحفاد".

ولفت إلى أن الإمارات لم تبلغ الجامعة العربية بخطوة تنسيق العلاقات مع إسرائيل ولكن كان هناك إشارات في الإعلام الدولي.

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