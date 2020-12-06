وكيل ساسي يكشف سر تأجيل جلسة الحسم مع إدارة الزمالك

كشف وكيل نجم الزمالك فرجاني ساسي، آخر تطورات تجديد عقد اللاعب التونسي في ظل تأجيل الجلسة التي كانت منتظرة بين الطرفين لحسم الأمور.





وقال مهند عون وكيل ساسي عبر قناة الزمالك مساء اليوم: " إدارة الزمالك منشغلة ببعض الأمور الإدارية في النادي ولذلك اتفقنا على عقد جلسة بعد أسبوعين مع فرجاني".





وأكمل: "جلست مع المستشار محمد عطية نائب اللجنة التي تدير الزمالك ومع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة والثنائي أكد لي رغبة الزمالك في استمرار فرجاني".





واستمر في تصريحاته: "ساسي أبلغ أيمن يونس اليوم الأحد، برغبته في الاستمرار مع الزمالك واتفقنا مع لجنة الكرة على التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده".



