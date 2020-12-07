بشرى تكشف عن سبب طلبها مدفن كمؤخر لزواجها: "الموت مش بعيد ولازم نفكر نفسنا"

Advertisements

كشفت الفنانة بشرى عن سبب طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر لزواجها.



وقالت بشري عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" ، سمعت كذا مرة اكتر من موقف أثر فيا خلاني أفكر اطلب الطلب ده ، الموت مش بعيد ولازم نفكر نفسنا لإن السنة دي خسرنا ناس كتير من أصدقائنا وأحبابنا وشباب صغير في السن ، شئ طبيعي إن نفكر محدش هيدوم للأبد.



يذكر أن الفنانة بشرى تألقت مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بارتدائها عدد من الفساتين الأنيقة والتي لاقت إعجاب جماهيرها كما حرص أيضا على حضوره عدد كبير من نجوم الفن.