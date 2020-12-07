إلهام شاهين تكشف عن الفرق بينها وبين شخصية "فاتن" في فيلم "حظر تجول"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشغت الفنانة إلهام شاهين عن الفرق بين شخصيتها الحقيقية وشخصية ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إلهام شاهين صورة لها بجانبها صورة لشخصيتها في فيلمها الجديد "حظر تجول"، وعلقت عليها قائلة :"شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيدًا عن شكلك الحقيقي، أنا كما أنا لما اتغير أعشق الشخصيات التى تأخذنى من إلهام لأعيش روحًا جديدة لما أشعر بها من قبل، وده الفرق بينى إلهام شاهين وبين شخصية فاتن.

والجدير بالذكر أن فيلم "حظر تجول من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

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