إلهام شاهين تكشف عن الفرق بينها وبين شخصية "فاتن" في فيلم "حظر تجول"
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
هبة أحمد
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كشغت الفنانة إلهام شاهين عن الفرق بين شخصيتها الحقيقية وشخصية ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت إلهام شاهين صورة لها بجانبها صورة لشخصيتها في فيلمها الجديد "حظر تجول"، وعلقت عليها قائلة :"شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيدًا عن شكلك الحقيقي، أنا كما أنا لما اتغير أعشق الشخصيات التى تأخذنى من إلهام لأعيش روحًا جديدة لما أشعر بها من قبل، وده الفرق بينى إلهام شاهين وبين شخصية فاتن.
والجدير بالذكر أن فيلم "حظر تجول من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.