العريس 17 سنة والعروسة 15.. زوجة تنتحر وزوجها يقفز من الطابق الرابع بالجيزة (فيديو)

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقطع فيديو يرصد تفاصيل انتحار زوجة وقفز زوجها من الطابق الرابع بالجيزة.



وقالت إيمان خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن الزوجة كانت تبلغ من العمر 15 عامًا وزوجها 17 عامًا وبعد مشاجرة بينهما قامت بالانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.



وأشارت إلى أن الزوج قام بعدها بالقفز ورائها ولكن أهالي المنطقة استطاعوا إنقاذه ويتواجد حاليًا في أحد المستشفيات حيث يعاني من كسور وكدمات شديدة.



من جانبه قال سامح أحد شهود العيان على الواقعة: سمعنا مشاجرة بين الزوج وزوجته وبعدها قامت الزوجة برمي نفسها، ولقينا زوجها نازل بيحضنها ويقولها متسبنيش وبعدها طلع ورمى نفسه وحاولنا الامساك منه بالبطاطين بس من قوة السقطة اتأثر برضو.