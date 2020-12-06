بالفيديو والصور| يحيا الهلال مع الصليب.. هتافات المصريين في استقبال السيسي بفرنسا

نظم أبناء الجالية المصرية في باريس وقفة وذلك من أجل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، في زيارته لباريس.

وخلال هذه الوقفة الترحيبية رفع أبناء الجالية المصرية في فرنسا الأعلام المصرية، والتي تم تنظيمها في ميدان "الما مارسو" بالقرب من قصر الإليزيه؛ كما رددوا الأغاني الوطنية، وشعارات "تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسي" بالإضافة إلى يحيا "الهلال مع الصليب".

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وصل بعد ظهر اليوم، الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.