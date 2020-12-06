حكاية فيلم.. "كريستال" فكرته جاءت خصيصًا للجمع بين نجمتي الفوازير.. إيمان قدمت الدور بدلًا منها

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية فيلم اليوم بالتزامن مع عيد ميلاد النجمة الكبيرة شريهان، وواحد من أفلامها الشهيرة "كريستال".

كان من المخطط لفيلم كريستال أن يكون فيلمًا لـ"نيللي وشيريهان"، ومن هنا جاءت فكرته وتم كتابة السيناريو الخاص به على هذا الأساس.

روى المخرج عاطف عوض، قصة المصادفة التي جمعته مع شريهان وتحولت بعدها لفيلم "كريستال"، إذ قال عوض: "شريهان بعد فيلم "العقرب" تعرضت لحادث، وكنت قاعد بسليها، وحكيت لها فكرة فيلم كنت أنتوي تسميته بـ"التلميذة والأستاذ"، وكان كل فكري عن كيف أقوم بالجمع بين نيللي وشريهان في عمل واحد.

وتابع عوض، أن الفيلم كاد يكون نقلة كبيرة جدًا في السينما المصرية، إذا كُتب الاستعراض بالشكل الجيد وتم تلحينه على أتم وجه، إلا أن عدم وجود نيللي أجبرنا على التخلي عن العديد من اللوحات الاستعراضية.

عُرض فيلم "كريستال" على الفنانة نيللي، وقلقت من البطولة المشتركة مع شريهان، فرفضته وقدمت الفنانة إيمان الدور بدلًا منها.

وقام عادل عوض، اهداء الفيلم إلى روح الأخوين محمود وعلي رضا، كنوع من العرفان والاعتراف بأهمية فرقة رضا والدور البارز في ارثاء قواعد الرقص الشعبي في مصر.

فيلم "كريستال"، تم إنتاجه عام 1993، بطولة شريهان، هشام سليم، عبدالمنعم مدبولي،إيمان، صلاح قابيل، المنتصر بالله، والفيلم من تأليف وإخراج عادل عوض، وسيناريو وحوار سمير الجمل.



حكاية فيلم.. "كريستال" فكرته جاءت خصيصًا للجمع بين نجمتي الفوازير.. إيمان قدمت الدور بدلًا منها
حكاية فيلم.. "كريستال" فكرته جاءت خصيصًا للجمع بين نجمتي الفوازير.. إيمان قدمت الدور بدلًا منها
حكاية فيلم.. "كريستال" فكرته جاءت خصيصًا للجمع بين نجمتي الفوازير.. إيمان قدمت الدور بدلًا منها
حكاية فيلم.. "كريستال" فكرته جاءت خصيصًا للجمع بين نجمتي الفوازير.. إيمان قدمت الدور بدلًا منها
حكاية فيلم.. "كريستال" فكرته جاءت خصيصًا للجمع بين نجمتي الفوازير.. إيمان قدمت الدور بدلًا منها
حكاية فيلم.. "كريستال" فكرته جاءت خصيصًا للجمع بين نجمتي الفوازير.. إيمان قدمت الدور بدلًا منها

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