داعية إسلامي: التنمر ظاهرة عامة والتعصب عاهة أخلاقية

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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن المجتمعات في العالم تخضع لأنظمة اجتماعية مختلفة، قد تكون صارمة في بعضها؛ وتلك الأنظمة إما أن تكون سببًا في تقدم المجتمعات وتطورها وحماية حريات الأفراد وحقوقهم، وإما أن تُسهم في تخلفها وجهلها، وأي نظام في العالم الإنساني محكوم بالأخلاق والقانون، لكنه لا ينقطع عن الفوضى والتعصب والعنف.



وأضاف "علي"، خلال لقائه مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن التنمر بوجه خاص شائع في مختلف المجتمعات، المتقدمة منها والمتأخرة، حتى يكاد يكون ظاهرة عامة، والتعصب عاهة أخلاقية من عاهات التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية والتلقين الإيديولوجي، إذ كثيرًا ما تكون دوافع التنمر إثنية أو عائلية أو عشائرية أو مذهبية طائفية، أو حزبية أيضا.



وتابع: "لا يقتصر التنمر على الأطفال، إنما يتعداهم إلى الأفراد البالغين والبالغات وإلى الجماعات، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والدينية والقومية والثقافية"، مشيرًا إلى أنه لا تنفصل الحياة السياسية عن الحياة الاجتماعية، ولا تقتصر السياسة على السلطة، التي تُمارسها مؤسسات الدولة، بل تظهر في الأحاديث اليومية بين الأفراد والجماعات، والتفاعل في المجتمع، فالانتماءات السياسية والدينية والقومية والثقافية، تؤثر في وعي الأفراد وتُحدد توجهاتهم وولاءاتهم.

