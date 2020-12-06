"أبوالغيط": مصر لديها رئيس شب على الوطنية المصرية الصادقة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الغرب استغل حالة الغضب الشعبي لكي يضغط على الدول العربية، مشيرا إلى أن الأمريكان عقب انهيار برج التجارة العالمي قررت تغير المنطقة لكون الهجوم أصبح على الأرض الأمريكية.

وأضاف "ابو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد أن الإسلام السياسي خدع الإدارة الأمريكية زاعما أنه تيار وسطي، مشددا على ضرورة تغيير الإدارة الأمريكية موقفها من نظام تركيا سريعا.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "الأمريكان اعترفوا بفشلهم في إعادة صياغة المجتمع العربي كما يريدونه وفقا، مشيرا إلى أن التغيير يجب أن يأتي من المجتمعات العربية وليس من فصيل".

وتابع: "عند غياب الدولة الوطنية تختطف المجتمعات وتغتصب، لكن مصر حباها الله بقوات مسلحة يرضى عنها شعبها ولديها رئيس شب على الوطنية المصرية الصادقة.

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