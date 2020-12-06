عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن المصالحة الخليجية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل المصالحة الخليجية، موضحا أنه جاري التوصل لإطار للمصالحة، ولم يحدث شيىء رسمي بعد.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك نوع من التفاوض، منوها بأن من يتابع قناة الجزيرة يجد أنهم في حالة ترقب لهذا الأمر، مضيفا: "كلنا عايزينه يحصل، بس المهم يحصل إزاي"، لافتا إلى أن قطر يجب أن تعود خطوة للخلف، وتحترم سيادة الدول وتبتعد عن التحريض.

وأضاف أن ما يجرى حاليا مجرد خطوات تحدث بتروي لبحث كيف يمكن أن تحدث هذه المصالحة، متابعا: "هناك رعاية أمريكية كويتية لهذا الامر.. ويبدو أن هناك لجان تدرس المصالحة، وعندما تنتهي الدراسة هنعرف"، مستطردا: "المسألة مفيهاش عبقرية سياسية.. سيب وأنا أسيب".

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