على طريقته الخاصة.. أوكا يروج لأغنيته الجديدة "تاتا"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق مطرب المهرجانات الشعبية أوكا جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد بعنوان "تاتا".

ونشر أوكا البوستر الترويجي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلق على البوستر وكتب :" مهرجان تاتا قريباً".

والجدير ذكره أن أوكا طرح مؤحراً أغنيته الجديدة 1991 "إتدلع" التي تم تصويرها بأحد استديوهات منطقة أبو رواش على طريقة التسعينات.

حيث استعان بعدد كبير من أصدقائه وفرقته الموسيقية للمشاركة في تصوير الفيديو كليب كما شارك معه ايضا والده في تصوير الأغنية بدور معلم لغة عربية وظهرت المجاميع بأزياء فترة التسعينات بتوقيع الاستايليست كالوشة وزوايا مدير التصوير الايطالي فيدريكو الذي يشارك مع أوكا للمرة الثانية بعد إعلان "شبرقة" وبتوجيه من المخرج الشاب يحيى علاء الذي حرص على إظهار روح المرح والضحك بين أفراد العمل يوم التصوير التي انعكست على مشاهد الفيديو كليب الذي شارك به ايضا أمح الدولي.

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