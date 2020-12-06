مصرفي: الجنيه المصري ولد من جديد في عام 2016

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إن الجنيه المصري في عام 2016 ولد من جديد بسبب قرار تعويم الجنيه، معقبًا:" بدون تعويم الجنيه لما كان الجنيه الآن من أفضل العملات على مستوى العالم من حيث الأداء". 

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الاحتياطي النقد بعد التعويم أرتفع لأكثر من 45 مليار دولار، وانخفض بسبب أزمة كورونا لما يقارب الـ40 مليار، وهذا التدفق النقدي الأجنبي جاء بسبب الثقة في نظام نقدي مستقر واعي، وتحديد سعر الصرف بسبب العرض والطلب، مما أدى لاختفاء تام للسوق السوداء للعملة التي تعد شيء مرعب للمستثمر الأجنبي.

ولفت إلى أن المستثمر الاجنبي وثق في الاقتصاد المصري، بسبب السياسة النقدية المتميزة التي قامت برفع معدل الفائدة بسياسة مدروسة، للسيطرة على معدل التضخم بصورة كبيرة.

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