نجل محمود ياسين عن إعلان مهرجان القاهرة تكريم والده: لن يزيده شيء

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كشف الناقد طارق الشناوي، مساء اليوم الأحد، عن أنه سيتم تكريم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.



وعلّق نجله الفنان عمرو محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، إن تدارك المهرجان لأمر تكريم اسم الفنان محمود ياسين بعد رحيله لن يزيده شيء، ولكن تكريمه يعد إضافة للمهرجان.



واستنكر ياسين تجاهل أو غفلة مهرجان القاهرة عن تكريم محمود ياسين في حفل الافتتاح، وقال: "لا يصح أن المهرجان السينمائي الأول في مصر لا يكرم أحد أهم رموز السينما المصرية، يعني المهرجان ميعرفش تاريخ السينما المصرية! عدم تكريم والدي كان خسارة للمهرجان وليس خسارة لوالدي أو عائلته".



وكانت عائلة الفنان محمود ياسين هاجمت إدارة مهرجان القاهرة لتجاهلها تكريم اسمه في افتتاح الدورة الحالية والتي تحمل رقم 42.