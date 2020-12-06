أحمد مالك يشيد بنجاح القاهرة السينمائي ويُعلق :"عضم الأساس للوطن العربي"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد مالك رسالة لكل الضيوف الذين حرصوا على حضور الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتوجع أحمد مالك في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بالشكر لكل ضيوف المهرجان الذين استطاعوا الحضور لمهرجان القاهرة،مُشيرًا إلى أنه يعتقد أن هذا المهرجان بالنسبة للعرب والفنانين المصرين هو الأهم وجودًا في هذه الأيام، ويأتي ذلك بعد نجاح مهرجان الجونة".

وتابع أحمد مالك قائلاً :" مهرجان القاهرة هو عضم الأساس للوطن العربي كله، هو من أقدم المهرجانات في الوطن العربي وليه تاريخ قوي جدًا ومهم جدًا، وأعتقد مهرجان القاهرة هيقدر يثبت نجاحه إن شاء الله".

وفي سياق آخر، يُشارك أحمد مالك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم إنجي المقدم، محمد مهران.

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