أحمد مالك يكشف لـ"الفجر الفني"كيف وصل للعالمية في أفلامه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حكى الفنان أحمد مالك عن التحديات التي يواجها في حياته لكي يتمكن من الوصول للعالمية.

وقال أحمد مالك في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يحاول التدريب جيدًا على الشخصيات التي يقدمها، وأن يؤدي الشخصيات بصدق شديد لكي يصدق الجمهور ما يقدمه، مُضيفًا :"شغلي على نفسي كفنان، وليها كل التقنيات كلغة، كاستيعاب السوق العالمي، كاستيعاب خطوات، وأعتقد شقين، الشق الأول اللي هو اللغة، وإن نكون فاهمين إيه هو الشق العالمي، والشق التاني النفسي والحسي وأعتقد ده الأهم".

وفي سياق آخر، يُشارك أحمد مالك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم إنجي المقدم، محمد مهران.

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