بالأحمر الأنيق .. يسرا تغازل جمهورها عبر "اإستجرام"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "يسرا" في الصورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 بإطلالة جذابة ، حيث ارتدت فستان باللون الأحمر واعتمدت علي وضع القليل من الميكب المتناسب مع جمالها.

وعلقت يسرا على الصورة وكتبت : من خلف كواليس مهرجان القاهرة السينمائي.

يذكر أن اخر اعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدره التريند أكثر من مرة.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" الفنانة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، تيام قمر، حلا شيحة، وهو من تأليف امين جمال، واخراج سامح عبدالعزيز.

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