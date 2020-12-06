خبير: الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من تسديد كافة الالتزامات الدولية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك المركز اتبع سياسية تيسيريه مع ازمة كورونا، وقام بخفض معدل الفائدة بشكل تدريجي، مضيفًا أن رفع الفائدة على الجنيه المصري أدى للتخلص من الأرصدة الأجنبية لدى المواطن، وتحويلها للجنيه المصري، وهذا جعل الجنيه أكثر جذبا من ناحية سعر الفائدة.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك المركزي اتخذ قرارات الإصلاح الاقتصاد، بعد تأكده من وجود إرادة سياسية لتحقيق الإصلاح، مشيرًا إلى أن الإصلاح النقدي والاقتصادي وفر تدفقات كثيرة للنقد الاجنبي، مما أدى لقدرة الاقتصاد المصري على تسديد كافة التزاماته الدولة، معقبًا: "النهاردة في توفر في العملة الاجنبية في كل البنوك بشكل ملحوظ".

وأضاف أن الوضع النقدي إذا لم يكن مستقر في مصر، لما كان المستثمرين في الخارج قاموا بتغطية الاكتتابات المصرية بأضعاف أضعافها على حد تعبيره.

أخبار تهمك

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 9 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر