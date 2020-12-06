مصرفي: انخفاض معدل التضخم ادى لشعور المواطن بزيادة دخله

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إن دعم الرئيس عبد التفاح السيسي للإصلاح الاقتصادي أدى لتحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير، معقبًا:" لولا دعم السيسي لما وصلت مصر لما هي عليه الآن من استقرار اقتصادي"

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الإدارة الإنمائية للأمم المتحدة حددت استراتيجية 2030 للقضاء على الفقر بشكل عام، ولكن ازمة كورونا أدلت لإفساد هذه الاستراتيجية بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك فقر في الخدمات،وتعمل الحكومة من خلال الكثير من المبادرات على دعم المواطنين الأكثر احتياجًا مثل القضاء على فيروس سي، وصرف منحة العمالة الغير موسمية، ومبادرة تكفل وكرامة، لاعداد شبكة حماية كبيرة كلفت الدولة مليارات.

ولفت إلى أن معدل التضخم أنخفض لـ3%، وهذا ادى لشعور الاسرة المصرية بزيادة في الدخل الحقيقي، مما أنعكس إلى انخفاض معدل الفقر في مصر من 32.5لـ27%.

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