استاذ استثمار: تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو بقيمة3.5% كان مفاجئًا للعالم

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قال الدكتور هشام أبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن البعض تصور بأن مصر ستتأثر بالسلب بأزمة كورونا بشكل كبير، ولكن المفاجأة للعالم بأن المؤشرات الاقتصادية في مصر بدأت تعود سريعًا للارتفاع.



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المؤشرات كانت تتوقع بأن مصر يستحق نمو بنسبة تتراوح ما بين 1 لـ2%، ولكن المفاجأة كانت أن معدل الاقتصاد نمو بنسبة تصل لـ3.5%.



وأضاف أن الاحتياطي النقدي تأثر بسبب أزمة كورونا، ولكنه بدأ يعاود الارتفاع مرة اخرى بشلك سريع، وهذا الأمر كان لافتًا للانتباه من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.



وأشار إلى أن جنيه المصري يتعافى وحقق ثاني أفضل أداءً على مستوى العالم، لافتَ إلى ان البنك المركزي في مصر لا يتدخل تمامًا في تحديد سعر صرف الجنيه، أمام في تركيا فالأمر على النقيض تمامًا، مما أدى لتدهور الليرة التركية بشكل كبير للغاية.



