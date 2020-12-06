رسميًا .. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عامر عامر 3 مواسم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:27 م
عامر عامر
عامر عامر
علي نبوي
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نجح نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى نادي الانتاج الحربي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة الحالية.


ونجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الحارس بشكل رسمي بعدما أنهت المفاوضات مع نادي الإنتاج الحربي، ليصبح عامر عامر حارسا لمرمى نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل.


ووقع عامر عامر على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا والتي تمتد لثلاثة مواسم قادمة، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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