إيمان العاصي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة إيمان العاصي حمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان بسيط أوف شولدر باللون الأسود ، وتركت شعرها القصير منسدلاً ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء عقد وخاتم الماظ ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل الجمهور متغزلين بها ومن أبرز التعليقات :"الجمال عدي الكلام".

والجدير ذكره أن آخر أعمال إيمان العاصي فيلم الرعب "عمّار" وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركتي Nilewood وShofha، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويقه.

أخبار تهمك

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 9 ساعات

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر