أمين الجامعة العربية: الخسائر في ليبيا منذ 2011 حتى اليوم 500 مليار دولار

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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن العالم الأن يواجه تحديات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن العالم يشهد الأن صعود قطب صيني في مواجهة الولايات المتحدة.



وأضاف "ابو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد أن توازن القوى الكبرى يفيد الدول الصغيرة ووجود واحدة مهيمنة يضر، منوها أن ما حدث في ليبيا عام 2011 مأساة بل وأكثر من ذلك، وكذلك ما حدث في العراق ودول عربية أخرى.



وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الخسائر في ليبيا منذ 2011 حتى اليوم 500 مليار دولار، متابعا: "لو استمرت الدولة الشقيقية بهذا الوضع ستصل الخسائر إلى تريليون دولار".

