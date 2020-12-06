خيرى رمضان لوحيد حامد: "حبينا حياتنا علشان انت موجود فيها"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الإعلامى خيرى رمضان إن الكتاب الكبير، وحيد حامد أسطورة من أساطير مصر، فى الكتابة والابداع، فهو سجل الوجدان المصرى بالكلمة، فهذا الرجل الذى نصحه يوسف إدريس بأن يتجه للسينما والدراما قائلا له: "مكانك مش فى القصة القصيرة.. ولكن فى ماسبيرو".

وتابع رمضان، وحيد حامد، هو من القوى الناعمة لمصر التى لا تعوض ابدا، وأتذكر هنا نهاية فيلم طيور الظلام الذى تنبأ بكل ما سيحدث، وفى مشهد النهاية، نرى منافسة ثنائية بين فرد من الجماعات المتطرفة ومواطن عادي يحاول كل منهما أن يصل للكرة أولا ليركلها، ومن منا لم يبك فى فيلم البرئ، وأنا أقول له "حبينا حياتنا علشان انت موجود فيها"

من جانبها قالت كريمة عوض، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن طارق الشناوى كان له كتاب "الفلاح الفصيح"، خلال مهرجان القاهرة السينمائى، واليوم فى فعاليات المهرجان شهد حفل توقيع للكتاب.

وقدم البرنامج تقرير مطولا عن الكاتب الكبير وحيد حامد، استعرض مشواره الفنى، وعمله فى الإذاعة والسينما والمسرح.

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