استاذ استثمار: المواطن المصري كان البطل الحقيقي في الإصلاح الاقتصادي

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إقبال المستثمرين الأجانب على تغطية الاكتتابات المصرية بشكل كبير، في ظل أزمة كورنا كان مثير الدهشة، ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري إلى حد كبير، وهذا اكد ان الاقتصاد المصري لديه إمكانية الوصول إلى التمويلات في أصعب الظروف، وهذا اعطى رسالة للمؤسسات الدولة بان الاقتصاد المصري لن يتأثر بشكل كبير بسبب الازمة خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المواطن المصري كان البطل الحقيقي في الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في الكثير من احاديثه.



وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن المواطن أصبحت بان لديه قدرة على مواجهة الازمات سواء في تطبيق برنامج الإصلاح أو أزمة كورونا.

