أحمد موسى يقترح تنظيم حفل موكب نقل المومياوات ليلة رأس السنة (فيديو)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستنظم حدثين عالميين خلال الأسابيع المقلبة، متمثلين في مونديال اليد، وموكب نقل المومياوات.

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الأحد، "لدينا 4 صالات كرة يد نباهي بها الجميع".

وأضاف "البلد الذي ينظم حدثين عالميين بهذا الحجم، لا يهتز من الخونة الجالسين في قطر وتركيا»، معربا عن أمنيته بأن تقيم مصر حفل "موكب نقل المومياوات» ليلة رأس السنة كي يسهر العالم أجمع يتابع مصر.

وتساءل موسى "هل سيكون هناك متعة أكثر من متابعة موكب نقل المومياوات ليلة رأس السنة ؟

وأشاد موسى بإجراءات تطوير ميدان التحرير قائلا: "أصبح صورة مشرفة أمام العالم".

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 10 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ 35 دقيقة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر