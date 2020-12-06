أحمد موسى يقترح تنظيم حفل موكب نقل المومياوات ليلة رأس السنة (فيديو)



وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الأحد، "لدينا 4 صالات كرة يد نباهي بها الجميع".



وأضاف "البلد الذي ينظم حدثين عالميين بهذا الحجم، لا يهتز من الخونة الجالسين في قطر وتركيا»، معربا عن أمنيته بأن تقيم مصر حفل "موكب نقل المومياوات» ليلة رأس السنة كي يسهر العالم أجمع يتابع مصر.



وتساءل موسى "هل سيكون هناك متعة أكثر من متابعة موكب نقل المومياوات ليلة رأس السنة ؟



وأشاد موسى بإجراءات تطوير ميدان التحرير قائلا: "أصبح صورة مشرفة أمام العالم".



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستنظم حدثين عالميين خلال الأسابيع المقلبة، متمثلين في مونديال اليد، وموكب نقل المومياوات.