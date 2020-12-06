بعلم الأهلي.. لقاء سويدان تحتفل بالثلاثية الأهلاوية

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حرصت الفنانة لقاء سويدان على الإحتفال بالثلاثية الأهلاوية ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت لقاء مجموعة صور لها وهي تحمل علم الأهلي وعبرت عن سعادتها بذلك الفوز قائله:"مبروك الأهلي ال 37".



والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.