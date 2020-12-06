البابا تواضروس يكشف مصير قداس عيد القيامة المجيد مع أزمة كورونا

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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتابع البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وبيانات منظمة الصحة العالمية، كما انه يتابع الوضع الصحي على الأرض لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات.



وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "نسير وفق الصورة العامة التي تسير عليها الدولة، فالدولة المصرية قللت فترات العمل، وننادي بالواقية باستمرار ونشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية".



وحول مصير القداس في يوم 25 ديسمبر الذي يتزامن مع عيد القيامة المجيد، قال البابا تواضروس الثاني: "مش عارفين الظروف هتبقى إيه، قدامنا حوالي 3 أسابيع، لكن غالبًا احتفالات الكريسماس هتبقى محدودة في مصر والعالم".



وحول الاحتفالات في يوم 7 يناير، قال: "لا يوجد لدينا تصور حتى الآن، لكن نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".



وشدد، على أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد: "أرتدي الكمامة واغسل يديّ كثيرًا بالمياه والصابون.. أنا بسمع الكلام، وبحاول لو في مقابلات بتبقى قعدات بأعداد قليلة يعني يبقى شخصين أو 3 أشخاص في المقابلة، والتزم بعمليات التباعد الاجتماعي وان يكون بيني وبين أي شخص أقابله مترين او مترين ونصف".

