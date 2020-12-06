هكذا هنأ شادي جمال محمد دياب بعيد ميلاده

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل الفنان محمد دياب اليوم بعيد ميلاده الذي يحل اليوم السادس من شهر ديسمبر.

وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئته منهم الفنان شادي جمال ، حيث نشر شادي صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه له عصام رسالة ملئية بالحب وكتب : النهاردة عيد ميلاد دياب قولوله كل سنة وانت طيب ، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة ناجح ومحقق كل اللي بتتمناه.

يذكر أن الفنان شادي جمال ومحمد دياب تعاونا مؤخراً في مسلسل "فرصة تانية"، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، ويعد المسلسل معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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