"حاول يرد كرامة أمه".. ماذا حدث بين عروس الطوابق القاصر وحماتها؟

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مساء أمس السبت بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش وقعت مشاجرة بين عروس الطوابق القاصر، ووالدة زوجها "حماتها"، ضربتها على إثرها بشفرة أحدثت إصابتها أعلى حاجبها.



حاول الزوج رد كرامة والدته، ليصفع زوجته على وجهها، لكن الأمر لم ينتهي عند ذلك، لتسرع العروس السابق لها الزواج عرفيا من شاب آخر، إلى "البلكونة"، ممسكة بالستارة لتهدد بالانتحار عن طريق إلقاء نفسها من شقتهما بالطابق الرابع، فحاول الزوج تهدئتها لاقناعها بالعدول عن مخططتها، لكن دون جدوى.



ثوان معدودة احتاجتهم العروس لتنفيذ خطتها وانتحارها، وسقطت أرضا جثة هامدة، لينفذ الزوج ما فعلته زوجته وينتحر بالقاء نفسه هو الآخر، لكن كتب له النجاه، وانقاذه من قبل الأهالي.



ملابسات جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة انتحار عروس قاصر وزوجها بمنطقة الطوابق، إذ تبين أن المتوفاة " أية" 16 سنة، سبق لها الزواج عرفيا قبل ذلك، وانتهى الأمر بينها وزوجها إلى تمزيق ورقة الزواج العرفي.



وأشارت التحقيقات، أنها مساء أمس بعد انتهاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقعت مشاجرة بين الفتاة ووالدة زوجها لدى معاتبتها على تركها المنزل، قامت على إثرها بالتعدي على حماتها بـ"شفرة"، اصابتها أعلي الحاجب، ثم انتحرت.



نزل شافها وتأكد من وفاتها ورمى نفسه من الدور الرابع"، هكذا كان المشهد بأحد الشوارع بمنطقة الطوابق، بفيصل، حيث توصلت التحريات أنه بعد وقوع مشاجرة بين الزوجين في وجود والدة الأخير، أقدمت الأولى على الانتحار بإلقاء نفسها من شقتها.



وواصلت التحريات أن الزوج نزل إلى الشارع، وشاهد زوجته، وبعد تأكده من وفاتها صعد إلى شقتهما وألقى بنفسه هو الآخر، ونجا من الموت بعد إنقاذه من قِبل الأهالي ونقله إلى المستشفى.



وتمكنت القوات من القبض على والدة الزوج واقتيادها إلى ديوان القسم للتحقيق معها.



تفاصيل وملابسات جديدة كشفها التحقيقات حول انتحار عروس قاصر وزوجها بمنطقة فيصل، وتبين أن العروسين حديثي الزواج، منذ شهر تحديدًا، لكن خلافات زوجية متكررة دفعتها لترك مسكن الزوجية والإقامة لدى أسرتها.



وأشارت التحقيقات إلى أن الزوجة عادت إلى عش الزوجية أمس السبت، بعد تدخل الأهل، لكن تجدد الخلافات دفعها للانتحار قفزا من الطابق الرابع.



كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الواقعة إذ تبين أن الزوج عمره 18 سنة، والزوجة عمرها 16 سنة.



وبينت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الزوجين في وجود والده الزوج " حماتها"، ألقت على إثرها الزوجة بنفسها من الطابق الرابع، وبعد تأكد الزوج من وفاتها ألقى بنفسه هو الآخر، ليسقط أرضا، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانتحار زوجين ووفاة الأولى وإصابة الأخير، بنطاق القسم.



وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين انتحارهما إثر وقوع مشاجرة بينهما.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات