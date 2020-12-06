"التعبئة والإحصاء"يكشف متوسط دخل الأسرة المصرية في 2020
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:57 م
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر احد المصادر الرسمية والرئيسية للبيانات والأرقام التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في التخطيط، والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين في الاتجاهات كافة.
وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON" مساء الأحد: "نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسة التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية، لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات".
وتابع: "في عام 2017-2018 اعلننا ان نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن، أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذا نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين".
وأشار إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 الف جنيه إلى 96 ألف جنيه معقبًا: "لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على اعلى مستوى مثل الرحاب ومدينتي، وهناك أسر دخلها يزيد عن مليوني ونصف المليون جنيه في السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي".
وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON" مساء الأحد: "نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسة التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية، لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات".
وتابع: "في عام 2017-2018 اعلننا ان نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن، أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذا نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين".
وأشار إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 الف جنيه إلى 96 ألف جنيه معقبًا: "لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على اعلى مستوى مثل الرحاب ومدينتي، وهناك أسر دخلها يزيد عن مليوني ونصف المليون جنيه في السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي".