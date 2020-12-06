"التعبئة والإحصاء"يكشف متوسط دخل الأسرة المصرية في 2020

Advertisements

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر احد المصادر الرسمية والرئيسية للبيانات والأرقام التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في التخطيط، والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين في الاتجاهات كافة.



وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON" مساء الأحد: "نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسة التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية، لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات".



وتابع: "في عام 2017-2018 اعلننا ان نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن، أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذا نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين".



وأشار إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 الف جنيه إلى 96 ألف جنيه معقبًا: "لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على اعلى مستوى مثل الرحاب ومدينتي، وهناك أسر دخلها يزيد عن مليوني ونصف المليون جنيه في السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي".

