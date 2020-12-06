باير ليفركوزن يفوز على شالكه ويقفز لوصافة الدوري الألماني

حقق فريق باير ليفركوزن الفوز على نظيره شالكه بنتيجة 3-0 اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.









وسجل أهداف ليفركوزن مالك ثياو، لاعب شالكه، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة العاشرة و جوليان باومجارتلينجر في الدقيقة 67 وباتريك ستشيك في الدقيقة 78.









ورفع ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شالكه عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.









وفي المباراة الثانية، دخل فريق شتوتغارت المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري بفوزه على ملعب مضيفه فيردر بريمن 2-1.









وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتجارت بهدف دون رد سجله سيلاس وامانجيتوكا من ضربة جزاء في الدقيقة 31.









وعاد وامانجيتوكا وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعدها بدقيقتين سجل دافي سيلك الهدف الوحيد لفيردر بريمن.









الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى 14 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.