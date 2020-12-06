استشاري يكشف أسباب فشل جراحات عمليات السمنة المفرطة

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، إن عمليات إصلاح فشل جراحات السمنة تُعرف بأنها العمليات التي تُقام من أجل تصحيح أي فشل أو مشكلة قد حدثت بعد إجراء عملية لعلاج السمنة المفرطة وخسارة الوزن، ومن أكثر العمليات التي قد تتعرض للفشل هي عملية تحويل المسار الكلاسيكي وعمليات ربط المعدة، وتدبيس المعدة وحزام المعدة.



وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تتعدد الأسباب التي تؤدي لفشل جراحات السمنة السابقة؛ مما يضطر المريض إلى اللجوء لجراحة تصحيحية، وكذلك تتعدد الطرق التي يمكن أن يستعملها الجراح لإصلاح جراحات السمنة الفاشلة، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة تُعد إحدى أكثر أنواع الجراحات انتشارًا في الآونة الأخيرة، ويعود السبب لانتشار هذا النوع من العمليات إلى تزايد نسبة الأشخاص المصابين بالسمنة حول العالم، وما يعود على الشخص من أضرار نفسية وصحية من ورائها.



وتابع: "قد تتعرض هذه العمليات كغيرها من مختلف الجراحات للفشل، وتختلف نسبة فشل عمليات السمنة باختلاف أنواعها، فبعض العمليات مثل تكميم المعدة وتحويل المسار لها نسبة فشل منخفضة، وهي النوع الأكثر انتشارًا من بين هذه الجراحات، أما نسب الفشل تكون مرتفعةً نسبيًا كما في عملية حزام المعدة، وتدبيس المعدة وهو النوع الذي اختفى تقريبًا، وقد يحتاج المريض إلى العودة إلى غرفة العمليات مرة ثانية لإجراء تصحيح وإصلاح عملية السمنة الفاشلة".

