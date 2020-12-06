لميس الحديدي تكشف عن سبب زيارة "السيسي" لفرنسا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، تأتي متزامنة مع تقارب شديد بين الجانبين المصري والفرنسي، فيما يخص عدد من قضايا الشرق الاوسط وخاصة ليبيا.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجه "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"،مساء الأحد، قائلة " الزيارة رسمية وبالتالي لها أهمية كبيرة مقارنة بالزيارات الاعتيادية ".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل مساء اليوم، إلى مطار اورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.


ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

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