خبير اقتصادي لـ"حديث القاهرة": ثمار الاصلاح الاقتصادي ملموسة للمصريين وليست مجرد أرقام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعة حلون، أن التقارير الدولية التي تشيد بأرقام الاقتصاد المصري قائمة على احصائيات وأرقام، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح موضع إشادة بإدارته الناجحة أمام كل المؤسسات الدولية، ووصلنا لمرحلة شبه اجماع من كل المؤسسات المتخصصة فى المال والاعمال لما وصل له الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور عمرو سليمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ثمار الاصلاح الاقتصادي ملموسة وليست مجرد أرقام، مستشهدا ببعض الخدمات التي حصل عليها المصريين قائلا: "مبادرة علاج مرضى فيروس سى، وبرنامج تكافل وكرامة، ونقل أهلينا من العشوائيات من ثمار الاصلاح الاقتصادي وبرنامجه القومي".

وتابع: "احنا بنمشى خطوة من الف خطوة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي بيلعب دور الوعي اللي هو اهم سلاح فى معركتنا الاقتصادية".

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