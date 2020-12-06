لميس الحديدي عن تراجع معدلات الفقر: يعكس قدرة الدولة في عملية التنمية

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قالت الاعلامية لميس الحديدي إن معدل الفقر لأول مرة ينخفض منذ 20 عاما، مؤكدة أن هذا مؤشر مهم كونه يعكس مدى قدرة الدولة في عملية التنمية، مشيرة إلى أنه في حقب ماضية كان الاقتصاد المصري يحقق نموًا إقتصاديًا كبيرًا يصل إلى 7% قبل 2011، لكنه كان لا يصل إلى طبقات كثيرة من المجتمع.



وأضافت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "لازم أفرق بين النمو والتنمية، حيث كان الاقتصاد المصري يحق نموًا كبيرًا، لكن معدل التنمية والوصول إلى الفقراء كان ضعيف جدًا ".



وأكملت: " بقالنا أربع سنوات الدولة تقوم بإصلاح إقتصادي كبير صعب ومهمة وبشكل جذري وعنيف وجريئة، بداية من التعويم ورفع الدعم، وأدى ذلك لارتفاع الاسعار بشكل كبير، نتيجة حدوث الخلل، لكن ما قامت به الدولة أنها كانت تعمل بخطوات متوازية للوصل للفقراء ودعمهم عبر برامج " الحماية الاجتماعية "، الامر الذي نجم عنه أن يدها كانت دائمًا تصل للفقراء وتسندهم، وهذه هي فكرة الاصلاح الاقتصادي، حيث تقوم الدولة بالاصلاح، وفي ذات الوقت تسند الفقراء والطبقات التي لا تستطيع تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي، وعندنا برامج حماية كتير زي تكافل وكرامة وغيرها.



وأضافت أن تراجع معدلات الفقر يعني أن نحو 32 مليون مواطن شملتهم يد الدولة، عن طريق الدعم العيني والنقدي ومختلف صور الدعم وهذا مادعم الطبقة الاقل دخلًا..".



مشددة على أن مؤشر الفقر المدقع وتراجعه وهو الاهم، حيث يعني أخر شريحة في البسطاء والفقراء التي لا تجد قوت يومهًا وهو مرحلة اسوأ من الفقر العادي، حيث انخفض إلى 4.5% من معدل الفقراء بإجمالي 4.540 مليون بعدما كان 6.2% في العام المالي الماضي.



كان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن، تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999-2000 إلى 29٪ عام 2019-2020 مقابل 32.5٪، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم، وأضاف بركات أن متوسط الانفاق الكلي في السنة ارتفع إلى 61 ألف جنيه، كما ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 الف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 2019، واستمر الدعم الغذائى لمتوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة ومازالت الدولة تغطي 84٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى. وأوضح بركات إن التراجع في معدلات الفقر كان الأكبر في ريف الوجه البحرى حيث وصل إلى 22٪ مقابل 27٪ وفي الوجه القبلي وصل إلى48٪ مقابل 52٪

