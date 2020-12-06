أستاذ علم الأحياء في الأكاديمية الروسية: تبخر فيروس كورونا في 2022 (فيديو)

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قال محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا خفيفة، وتتمثل في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلى جانب «تكسير بالجسم».



وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللقاحات تعطي وقاية من كورونا لمدة عام ونصف العام.



وأشار إلى أن تبخر فيروس كورونا مع حلول عام 2022، مؤكدًا أن اللقاح الروسي لفيروس كورونا عبارة عن جرعتين مختلفتين، مردفا، اللقاح الروسي يمنع كورونا نهائيا وأعراضه الجانبية ليوم واحد فقط.



ولفت إلى أن لقاحي فايزر، وموديرنا، لا يقضيان على فيروس كورونا نهائيًا، مؤكدا على أن لقاحات كورونا حرب تجارية بين الدول.



وأشار أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إلى أن دول العالم الثالث لا تستطيع تحمل نفقات نقل وحفظ لقاح فايزر.



وأردف: "العلماء الذين أنتجوا لقاح فيروس كورونا حصلوا عليه أولًا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي سوف يبدأ في تطعيم عناصره بلقاح كورونا بداية من الغد وعناصر وزارة الداخلية يحصلون عليه بعد أسبوع.



وأضاف الدكتور محمود الافندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، تم تطعيم 25 ألف مواطن روسي بلقاح كورونا حتى الآن على أن يتم باقي الشعب الروسي مطلع العام المقبل.



واستطرد: سعر الجرعتين من لقاح كورونا الروسي تبلغ 20 دولارًا، ويعد ثاني أرخص لقاح بعد الصيني البالغ 15 دولارًا، مشيرا إلى أن سعر لقاح كورونا الروسي تتفاوت على حسب التعاقد ومكان التصنيع.



وحذر الدكتور محمود الافندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، من تحول لقاح كورونا إلى سم حال سوء تخزينه.

