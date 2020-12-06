بشرى سارة من استشاري باثولوجي في لندن: كل لقاحات كورونا المعلن عنها آمنة (فيديو)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، إن بريطانيا تعاقدت على 3 أنواع من اللقاحات، مشيرا إلى أن جميعها تعمل بشكل مختلف داخل الجسم

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لقاح فايزر، تكنولوجيا جديدة في عالم اللقاحات غير معروفة

وأكد الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، أن شركة فايزر أنهت المراحل الثلاث للتجارب السريرية على لقاحها، لافتا إلى أن التجارب أفضت إلى أن اللقاح آمن وسليم.

وأضاف أن اللقاح الروسي رخيص السعر وآمن، مؤكدا أن كل اللقاحات التي تم الإعلان عنها آمنة وفعالة ولا يوجد مخاطر منها.

واستطرد: السوشيال ميديا تروج شائعات خاطئة بشأن لقاح فايزر، مؤكدا أن أول تلقيح باللقاح في بريطانيا نهاية العام الجاري.

ونفى الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، أن يكون لقاح فايزر يسبب العقم عند السيدات، لافتا إلى أن هذه شائعات هدفها ضرب اللقاحات.

وأردف أن الحكومة الروسية منحت ترخيص للقاحها قبل الانتهاء من كامل التجارب السريرية، مؤكدا أنه لا يوجد فارق بين اللقاحات التي تم الإعلان عنها وجميعها نسبة فعاليتها تخطت 90 %.

وأضاف الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، أن كل الأطقم الطبية في بريطانيا سوف تحصل على التطعيم بلقاح كورونا.

وعبر الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، عن تفاؤله أن يكون لقاح كورونا تحت السيطرة قبل الصيف المقبل، مستبعدا أن يكون هناك موجة ثالثة من فيروس كورونا في ظل اكتشاف اللقاحات.

ولفت إلى أنه لا ضرر من الحصول على لقاح كورونا، وليس له أعراض جانبية، مشيرا إلى أن أصحاب أمراض السمنة وكبار السن وممن يعانون من الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا.

وطالب الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، بالحرص وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي لحين الحصول على اللقاحات.

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