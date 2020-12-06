بعد تكريمها بجائزة فاتن حمامة.. تعرف على رسالة كنده علوش لمني زكي

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حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة صديقتها الفنانة منى ذكي لتكريمها بجائزة فاتن حمامة فى مهرجان القاهرة السينمائي.



ونشرت كندة علوش صورة لمني زكي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووجهت لها رسالة تهنئة وكتبت : حبيبتي الف مبروك التكريم ، التكريم تكريم مستحق بجدارة على كل مشهد قدمتيه لإنك كنتي حاطة روحك فيه ، كل مشهد كوميدي او تراچيدي في السينما في المسرح او في التليفزيون.



وتابعت كنده قولها : تستحقي التكريم وجب الناس وتقدير المختصين لإنك دؤوبة مخلصة شغوفة بفنك ومعجونة بالموهبة وإنسانة استثنائية.



يذكر أن منى زكى بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحى فى مسرحية "بالعربى الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التى تُظهر مواهبها المتعددة، فى التمثيل والرقص والأداء الصوتى، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن فى اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.