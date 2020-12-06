بعد تكريمها بجائزة فاتن حمامة.. تعرف على رسالة كنده علوش لمني زكي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة صديقتها الفنانة منى ذكي لتكريمها بجائزة فاتن حمامة فى مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت كندة علوش صورة لمني زكي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت لها رسالة تهنئة وكتبت : حبيبتي الف مبروك التكريم ، التكريم تكريم مستحق بجدارة على كل مشهد قدمتيه لإنك كنتي حاطة روحك فيه ، كل مشهد كوميدي او تراچيدي في السينما في المسرح او في التليفزيون.

وتابعت كنده قولها : تستحقي التكريم وجب الناس وتقدير المختصين لإنك دؤوبة مخلصة شغوفة بفنك ومعجونة بالموهبة وإنسانة استثنائية.

يذكر أن منى زكى بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحى فى مسرحية "بالعربى الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التى تُظهر مواهبها المتعددة، فى التمثيل والرقص والأداء الصوتى، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن فى اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

أخبار تهمك

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 4 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 11 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر