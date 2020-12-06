"ادعو لي"..فيفي عبده تثير الجدل عقب تعرضها لأزمة صحية

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طالبت الفنانة فيفي عبده من جمهورها الدعاء لها وذلك عقب تعرضها لأزمها صحية في الآونة الأخيرة، وشاركت فيديو قديم لها وهي ترقص عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت فيفي عبده تعليقا على الفيديو قائله: "يارب تكونو بتدعولي يارب"، وظهرت في الفيديو بشكل آثار جدل جمهورها حول مرورها بأزمة صحية.



يذكر أن الفنانة فيفي عبده آثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسببتعرضها لأزمة صحية ومطالبتها من الجمور الدعاء لها بالشفاء ولكنها لم تكشف عن تفاصيل مرضها حتى الآن وتكتفي بطلب الدعاء لها فقط.