"ادعو لي"..فيفي عبده تثير الجدل عقب تعرضها لأزمة صحية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
طالبت الفنانة فيفي عبده من جمهورها الدعاء لها وذلك عقب تعرضها لأزمها صحية في الآونة الأخيرة، وشاركت فيديو قديم لها وهي ترقص عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت فيفي عبده تعليقا على الفيديو قائله: "يارب تكونو بتدعولي يارب"، وظهرت في الفيديو بشكل آثار جدل جمهورها حول مرورها بأزمة صحية.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده آثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسببتعرضها لأزمة صحية ومطالبتها من الجمور الدعاء لها بالشفاء ولكنها لم تكشف عن تفاصيل مرضها حتى الآن وتكتفي بطلب الدعاء لها فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته الأخيرة لضم لاعب بيراميدز

منذ نصف ساعة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

فيفي عبده في إطلالة مثيرة وترقص على أغنية "نفسي أحضنك دلوقت" (فيديو)

عاجل.. بدرية طلبة تتعرض لأزمة صحية وتطلب الدعاء من الجمهور

أول تعليق من فيفي عبده بعد وعكتها الصحية

تعرض الفنانة الكويتية مها محمد لأزمة صحية جديدة

فيفي عبده تثير قلق جمهورها ! (فيديو)

فيفي عبده تثير الجدل حول إصابتها بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر