البابا تواضروس: طقس التناول لا يمكن أن يساهم في نقل فيروس كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن 5 آباء توفوا في نفس اليوم لكن في مناطق مختلفة وأعمار متباينة، وبعضهم كان يعاني من الضغط والسكري.

وحول طقس التناول، أوضح البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "موجود زي ما هو لأنه من ثوابت العقيدة، لكن الفكرة في وجود تجمع من الناس، ولما نقلل التجمع احتمالات الإصابة بتقل".

وتابع: "لا يمكن أن ينقل طقس التناول فيروس كورونا، فالكنيسة عايشة به منذ عشرين قرن من الزمن، لكن تجمع الناس هو الفكرة الرئيسية، وهناك أيام فيها ازدحام مثل الأعياد والمواسم وهو ما ينطبق على كل المصريين".

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